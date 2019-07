Neos Hasselt sluit het werkjaar af met barbecue

Hasselt-Centrum

Hasselt - Op 25 juni 2019 heeft Neos Hasselt, het werkjaar 2018-2019 feestelijk afgesloten met een barbecue in de Pachthoeve.

Onder tropische temperaturen werd om 16 uur verzamelen geblazen in de Pachthoeve in Tuilt/Kuringen om het werkjaar 2018/2019 plechtig af te sluiten. En “geblazen” werd er door de zeer talrijk opgekomen leden volop, aangezien de weergoden hen zeer gunstig gezind waren die dag, met tropische temperaturen tot in de 30 graden. Voorzitter Marcel Mallet heette de aanwezige leden van harte welkom en stelde nadien het voltallige bestuur voor, in het speciaal de nieuwe bestuursleden Johan, Laurent, Rosette en Yvette, waardoor de huidige bestuursploeg nu 9 leden telt.

Nadat het barbecuebuffet was geopend, de dranken geserveerd waren en iedereen een eerste hapje had genomen, was het tijd voor de verrassingsact. Die werd weer door Jan Dierckx verzorgd. Jan bracht weer twee typetjes die voor het nodige amusement en hilariteit zorgden. Na het dessert werd de dag om 21 uur afgesloten en gingen de leden waar mogelijk wat verkoeling opzoeken.