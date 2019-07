Kleindochter Grace Kelly is voor de kerk getrouwd

Nadat ze eerder deze maand al was gehuwd voor de wet, heeft Charlotte Casiraghi een tweede keer ja gezegd tegen echtgenoot Dimitri Rassam, deze keer in een kerkdienst in de Provence.

De prinselijke familie van Monaco mocht zaterdag nogmaals aanschuiven aan de feesttafel. Charlotte Casiraghi, de oudste dochter van prinses Caroline van Monaco, heeft de festiviteiten voor haar huwelijk gespreid over twee dagen. Nadat ze op 1 juni voor de wet is getrouwd met filmproducent Dimitri Rassam, in het prinselijke paleis van Monaco, volgde afgelopen zaterdag nog een religieuze dienst in de abdij van Pierredon in Saint-Rémy-de-Provence, een gemeente tussen Arles en Avignon.

Op haar eerste trouwdag liet Casiraghi zich kleden door Saint Laurent-ontwerper Anthony Vaccarello en Chanel (een jurk voor de ceremonie, en een andere voor het feest). Nu was het aan couturier Giambattista Valli om de bruidsjurk te ontwerpen. De bruidegom koos voor een bleek pak. Het monegaskische paleis deelde twee officiële portretten van het koppel.

Casiraghi en Rassam, de zoon van de Franse actrice Carole Bouquet, maakten hun verloving in maart 2018 bekend. Casiraghi heeft al twee kinderen: in 2013 kreeg ze een zoontje, Raphaël, met haar ex-vriend, de Franse acteur Gad Elmaleh. In oktober 2018 is ze bevallen van een tweede zoontje, Balthazar, met Rassam. Hij heeft ook al een dochter uit zijn eerste huwelijk.