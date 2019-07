Chris Pratt gaat met de billen bloot op Instagram

Chris Pratt (40) heeft zich op zijn huwelijksreis op Hawaï duidelijk vergeten in te smeren tegen de felle zon. De acteur deelde op Instagram namelijk een foto van zijn fel verbrande lichaam en liet daarbij ook zijn blote billen aan de wereld zien.

Chris Pratt, die onder meer bekend is van ‘Guardians of the Galaxy’ en ‘Avengers: Endgame’ vertoefde de afgelopen dagen op Maui, een van de grootste eilanden van Hawaï. Hij was er op huwelijksreis met Katherine Schwarzenegger (29), de dochter van Arnold. Blijkbaar had hij iets te lang in de zon gelegen met als resultaat een flink verbrand lichaam én een paar contrasterende witte billen.

Voor hem het signaal om op Instagram een grappige foto te delen van wat hem was overkomen. “Ik ben misschien een beetje te krokant gebakken op huwelijksreis”, schreef hij erbij. Dat tot grote hilariteit van zijn volgers en collega-acteurs Ethan Hawke en Gwyneth Paltrow. Die laatste raadde hem bovendien een van haar zalfjes van Goop aan.