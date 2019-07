Juridische show voor het BAS: UEFA dreigt Europees ticket van België af te pakken

De eerste inhoudelijke zitting van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) rond de matchfixingzaak is van start gegaan. De Europese voetbalbond UEFA heeft aan de Belgische voetbalbond laten weten dat ze sancties verwachten voor 15 juli, zo werd bekend in het Euro Volley Center in Vilvoorde.

Tijdens haar tweede pleidooi kwam bondsadvocate Elisabeth Matthys met straf, maar onheilspellend nieuws. De Europese voetbalbond UEFA voert een eigen onderzoek naar de Belgische matchfixingzaak en uit de contacten van de Belgische Voetbalbond met de UEFA blijkt dat de Europese voetbalbond ongeduldig wordt.

De UEFA heeft immers aan de Belgische voetbalbond laten weten dat het sancties verwacht voor 15 juli. Is er tegen dan geen definitieve uitspraak van het BAS in de matchfixingszaak, dan zal België allicht een Europese plaats verliezen en zullen er maar vier Belgische ploegen Europa in gaan.

Vooral voor AA Gent zou dat een ramp zijn, want als Mechelen wordt gestraft mogen de Buffalo’s de plaats van Malinwa in Europa innemen. In de praktijk wordt de uitspraak van het BAS ruim voor 15 juli verwacht, maar met dit nieuws zet de Voetbalbond druk.

Vertraging

BAS-voorzitter Marc Boes had vooraf laten weten dat hij zich niet zou laten opjagen door de voetbalwereld. Dat punt werd symbolisch kracht bijgezet door het half uur vertraging. Boes zei dat hij de reistijd naar Vilvoorde had onderschat.

De zaak voor het BAS geldt als beroepsprocedure voor de uitspraak van de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Voetbalbond. Die bevond KV Mechelen schuldig aan matchfixing waardoor de club in 1B moet blijven uitkomen ondanks de sportieve promotie naar 1A. Waasland-Beveren kreeg geen effectieve straf.

Vandaag kwamen Tubeke (dat KV Mechelen naar eerste amateur wil zien zakken), Lokeren (dat in 1A wil blijven, desnoods ten koste van Beerschot), Beerschot Wilrijk en het bondsparket (vertegenwoordigd door procureurs Kris Wagner) aan het woord. Morgen zijn Waasland-Beveren en KV Mechelen (waar vandaag bestuurders Oliver Somers en Stefaan Vanroy zich terugtrokken uit de club) aan de beurt.

Deze of uiterlijk volgende week volgt een uitspraak. De voetbalwereld wacht gespannen af, want pas na de conclusies van het BAS kan de kalender voor komend seizoen definitief worden samengesteld en de laatste Europese vertegenwoordiger in Europa worden aangeduid.

Indien het BAS de veroordeling van Mechelen bevestigt, mag AA Gent Europa in. Op dit moment is dat nog Antwerp.

Foto: Photo News

Lokeren heeft vertaalde telefoontaps naar UEFA gestuurd

Sporting Lokeren is als eerste aan het woord gekomen, bij monde van meester Walter Van Steenbrugge. “Wij vinden het vreemd dat er een split decision is genomen: KV Mechelen werd veroordeeld tot matchfixing, maar Waasland Beveren niet. Nochtans moet je voor matchfixing met twee zijn.”

Lokeren vindt dat niet Beerschot als extra promovendus naar 1A moet stijgen, maar dat Lokeren in 1A moet blijven. “Het bondsreglement is duidelijk in het tweede lid van artikel B15.32: in geval van matchfixing wordt eerst het aantal dalers verminderd in de reeks waarin de bestrafte club uitkwam”, aldus Van Steenbrugge.

Verrassend, nieuw element: Sporting Lokeren heeft alle telefoontaps in het Engels vertaald en naar de Europese voetbalbond UEFA gestuurd. “Ik denk dat men het niet leuk zal vinden bij UEFA als de elementen ten laste van Waasland Beveren zomaar worden genegeerd.”

Pleidooi Beerschot: “Lokeren doet aan juridische tovenarij”

Voorzitter Marc Boes houdt de clubs aan pleidooien van maximaal een half uur. De advocaat van Beerschot Thomas Gillis probeert de argumentatie van Lokeren onderuit te halen. Hij vindt dat KV Mechelen moet bestraft worden vanuit het standpunt dat het een club uit 1B is. Door de veroordeling zou Mechelen zijn sportieve promotie vervolgens moeten afstaan aan reeksgenoot Beerschot.

“Lokeren gaat uit van een verkeerd standpunt: Je kunt niet dalen uit een reeks waarin je niet bent uitgekomen. Het is fictie, juridische tovenarij: KV Mechelen heeft afgelopen seizoen geen minuut in 1A gespeeld.”

Gillis laakt dat Lokeren zijn geweer van schouder heeft veranderd nadat Waasland-Beveren werd vrijgesproken. “Lokeren koppelde zijn lot altijd aan een straf voor Waasland-Beveren, maar op 5 juni zag men plots het licht.” Gillis vindt bovendien dat het BAS niet bevoegd is zich over deze kwestie uit te spreken.

Foto: Photo News

Bondsprocureur Kris Wagner acteert en leert ons Latijn

Bondsprocureur Kris Wagner blijft netjes binnen de tijd. Hij steelt de show als hij het gesprek tussen Olivier Somers, de vandaag opgestapte aandeelhouder van KV Mechelen, en Waasland-Beveren-voorzitter Dirk Huyck na de bewuste match met intonatie naspeelt, als een volleerd acteur.

Wagner begint zijn pleidooi met een lesje Latijn. “De Romeinen wisten al ‘Errare humanum est’, wat zoveel betekent als: fouten maken is des mensen. Maar de spreuk gaat nog verder: ‘perseverare diabolicum’. Erin volharden is des duivels.”

Wagner geeft aan dat de voorzitter en de CFO van Waasland-Beveren, respectievelijk Dirk Huyck en Olivier Swolfs, schuldinzicht hebben getoond en hebben berust in hun straf.

Volgens Wagner ontbreekt dat schuldinzicht bij KV Mechelen. “Men blijft het zonlicht ontkennen. Men zegt dat sommige uitspraken humoristisch bedoeld waren. Als ik hun guerrillatechnieken bekijk, vraag ik me af of men in de leer is geweest aan de Belgische Universiteit of bij Che Guevara of Fidel Castro.”

Wagner benadrukt dat de club KV Mechelen moet worden gestraft voor matchfixing, niet de individuele personen. “Ik begrijp dat supporters het daar moeilijk mee hebben. Maar dan zou het volstaan om een aantal bestuursleden opzij te schuiven om weg te komen met matchfixing. Dat is het einde van de sport.”

Wagner sluit af met een citaat hem toegestuurd door een voetbalsupporter: “Wat 99,99 procent van de mensen wil, is een eerlijke sport. En dus ook een sport waarin valsspelende clubs bestraft worden op basis van de reglementen die ze zelf hebben gestemd. Wel, ik kan het zelf niet beter verwoorden.”

Foto: Photo News

Voetbalbond hekelt aanvallen op de procedure: “Wie zijn billen verbrandt, moet op de blaren zitten.”

Volgende aan de beurt is Elisabeth Matthys, een van de advocaten van de Belgische Voetbalbond KBVB. Ook zij laakt het gebrek aan schuldinzicht bij KV Mechelen en dat de club en zijn bestuurders zich vooral op procedurepleidooien hebben gericht.

“De feiten zijn wat mij betreft bewezen. Ik kan er nog enigszins begrip voor opbrengen dat iemand in de emotie iets doet waarvan men achteraf zegt: dat had ik niet moeten doen. Waar ik geen begrip kan voor opbrengen, is dat mensen die fouten maken zich verschuilen achter procedures. Wie zijn billen verbrandt, moet op de blaren zitten. Maar dat doet men hier niet. Men denkt dat een pleister moet volstaan”, zegt ze.

Meer zelfs, meester Matthys haalt aan dat KV Mechelen pogingen ondernomen heeft om Moeskroen, tegenstander van de concurrent in de degradatiestrijd Eupen, te beïnvloeden.

Meester Hans Van Bavel, een tweede bondsadvocaat, verwijst naar het opstappen van de geviseerde KV Mechelen-topmannen Somers en Vanroy vandaag. Hij gebruikt hun eigen persmededeling om te argumenteren dat ze wel degelijk de club vertegenwoordigden toen ze zich bezondigden aan matchfixing en dat KV Mechelen dus gestraft moet worden.

“Ze gaan er in hun bericht vandaag immers prat op dat ze club de voorbije twee jaar professioneler hebben gemaakt en er een organisatie hebben neergezet”, aldus Van Bavel.

Tubeke wil dat Mechelen naar de amateurs degradeert

Tubeke, dat als laatste in 1B eindigde, wil dat KV Mechelen naar de eerste amateurklasse degradeert zodat Tubeke ook volgend seizoen in 1B kan blijven uitkomen.

De advocaat van Tubeke, Wiet Goris, moedigt het BAS aan om de hele zaak ten gronde te herbekijken. “Sommigen wanen hun schaapjes al op het droge omdat het bondsparket niet in beroep is gegaan. Maar u beschikt als hof over de volle bevoegdheid om over deze zaak te oordelen”, zegt hij.