Movistar mikt met Alejandro Valverde, Nairo Quintana en Mikel Landa op eindzege Tour de France

Movistar verschijnt zaterdag in Brussel met drie speerpunten aan de start van de 106e editie van de Ronde van Frankrijk: de Colombiaan Nairo Quintana en de Spanjaarden Mikel Landa en Alejandro Valverde. Dat heeft de Spaanse formatie maandag bekendgemaakt.

Quintana stond al drie keer op het Tourpodium (2e in 2013 en 2015, 3e in 2016), hij maakt zich op voor zijn zesde deelname aan La Grande Boucle. Landa, die in 2017 vierde werd, staat voor de vierde keer aan de start van de Tour.

Regerend wereldkampioen Valverde is op zijn 39ste alweer aan zijn twaalfde editie toe. De Spanjaard, derde in 2015, is vol vertrouwen nadat hij zich zondag voor de derde keer in zijn carrière tot Spaans kampioen kroonde.

Drie ervaren renners, de Spanjaard Imanol Erviti, de Costa Ricaan Andrey Amador en de Portugees Nelson Oliveira, en één Tourdebutant, de Spanjaard Carlos Verona, vervolledigen de selectie.