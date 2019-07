Xian Emmers op weg naar Waasland-Beveren

Xian Emmers staat dicht bij een overgang naar Waasland-Beveren. De Waaslanders willen de Limburgse middenvelder van Inter Milaan voor één seizoen huren. De clubs zijn nog in gesprek over het al dan niet opnemen van een aankoopoptie in de deal. Bovendien wachten nieuwe spelers van Waasland-Beveren sowieso de uitspraak van het BAS af vooraleer ze tekenen. De 19-jarige Emmers, zoon van ex-Rode Duivel Marc, leek eerder op weg naar Standard. De Rouches zagen uiteindelijk af van de huur, omdat ze vonden dat de positie van centrale middenvelder al voldoende bezet was.