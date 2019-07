Ivanka Trump bemoeit zich met de wereldleiders en ligt onder vuur

En daar komt nu heel wat kritiek op. Zo noemt onder meer het Amerikaanse congreslid Alexandria Ocasio-Cortez haar optreden ‘schadelijk voor de Amerikaanse diplomatie.’ Ocasio-Cortez reageert scherp terug: “Iemands dochter zijn is in feite geen beroepskwalificatie.”

It may be shocking to some, but being someone’s daughter actually isn’t a career qualification.



It hurts our diplomatic standing when the President phones it in & the world moves on.



The US needs our President working the G20. Bringing a qualified diplomat couldn’t hurt either. https://t.co/KCZMXJ8FD9