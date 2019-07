Belgisch schip vaart te dicht bij kust en creëert grote vloedgolf: drie strandgangers naar ziekenhuis

Een Belgische schipper heeft zondagavond een vloedgolf veroorzaakt door heel dicht bij de kust Vlissingen te varen, waardoor strandgangers in zee werden gesleurd. De meeste personen konden op eigen kracht terugzwemmen naar het strand. Drie van hen, twee jonge kinderen en een oudere volwassene, werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.

De vaargeul van Vlissingen ligt erg dicht bij het strand, waardoor er met regelmaat van de klok hoge vloedgolven ontstaan. In 2016 moest een jongetje uit het water worden gered, nadat hij door zo’n golf in zee was terechtgekomen.

Rien Schrier filmde de vloedgolf vanaf het balkon van zijn woning. Volgens hem was het schip veel te snel, een van de factoren waardoor de vloedgolven ontstaan. Ook het getij, de diepte van het schip in het water en waar het precies vaart, dragen bij aan het ontstaan van de hoge, krachtige golven.