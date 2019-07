Hollywood in Frankrijk: sprookjeshuwelijk voor zowel Sophie Turner als Zoë Kravitz

Sophie Turner vierde dit weekend haar huwelijk met zanger Joe Jonas en Zoë Kravitz het hare met Karl Glusman. Beide actrices kozen voor Frankrijk als droombestemming voor hun sprookjeshuwelijk. Die eerste vierde feest in een kasteel in de Provence, die tweede in het huis van haar bekende vader in Parijs.

En of de huwelijksklokken luidden in Frankrijk afgelopen weekend. Sophie - Sansa Stark - Turner was dan al wel eerder in een kapelletje in Las Vegas officieel getrouwd met Joe Jonas, het eigenlijke feest hielden ze in Chateau Martinay in de Provence. Ze droeg er een traditionele witte jurk met lange sleep en haar ‘Game of thrones’-collega Maisie Williams mocht een van de bruidsmeisjes zijn.

‘Big little lies’-actrice koos dan weer voor een huwelijk met acteur Karl Glusman in de villa van haar vader Lenny in Parijs. De gastenlijst oogde dan ook indrukwekkend: met Nicole Kidman, Shailene Woodley, Reese Witherspoon en Laura Dern waren haar tegenspeelsters van de hitserie allemaal aanwezig. Maar ook Eddie Redmayne, Cara Delevingne, Ashley Benson, Jason Momoa, Keith Urban, Donald Glover en natuurlijk ook Zoë’s ouders Lenny Kravitz en Lisa Bonet waren van de partij.