Knokke wil strandlopers “heropvoeden” met opvallende wegmarkeringen

In zwembroek of bikini door de winkelstraten of het stadscentrum? In Knokke hebben ze het liever niet. Het gemeentebestuur liet dan ook een dresscode op het wegdek schilderen. “Sommige mensen kregen blijkbaar geen opvoeding mee.”

Mannen in ontbloot bovenlijf of vrouwen in bikini. In Knokke hebben ze er geen probleem mee. Alleen willen ze die vooral op het strand houden. Wie het strand verlaat en het stadscentrum in wil trekken wordt vriendelijk gevraagd om wat meer kleren aan te trekken. En dat doen ze in Knokke aan de hand van een dresscode, geschilderd op het wegdek.

“Het gaat eerder om een ludiek initiatief”, zegt Anthony Wittesaele (GBL), schepen van Strand. “We willen mensen met een knipoog vragen om zich aan te kleden als ze het strand verlaten. We merken dat een aantal mensen niet zelf de opvoeding hebben om te begrijpen dat je in ontbloot bovenlijf, een zwembroek en slippers niet door de Lippenslaan loopt.”

Her en der werden pictogrammen op het wegdek geschilderd. In totaal op 20 plaatsen op de grens van de Zeedijk en de wegen richting de winkelstraten en het centrum. Wie in de richting van het strand stapt, ziet icoontjes van een bikini, zwemshort en teenslippers. Wie de omgekeerde richting uitwandelt, krijgt een jurkje, t-shirt en hakken te zien.

“We hebben lang nagedacht over hoe we dit konden duidelijk maken. Eerst wilden we borden plaatsen, maar dit is toch de leukste oplossing. Na een tweetal maanden trekt die verf ook vanzelf weg.”

Schepen Wittesaele merkt aan de reacties op het initiatief dat veel inwoners zich toch stoorden aan hoe sommige mensen door de straten liepen. “Het is niet zo dat we de voorbije jaren veel klachten kregen. Maar er waren wel geregeld opmerkingen. En ondertussen kreeg ik al tientallen reacties van mensen die dit een goed idee vinden”, zegt hij.

De badstad is echter niet van plan om strandgangers die zich niet aan de geschilderde dresscode houden te beboeten of aan te spreken. “Het is niet dwingend. Laat ons zeggen dat de smaakpolitie er eerder aan te pas zal komen dan de echte politie. Eerder Jani dan de commissaris (lacht). Maar goed, het maakt uiteraard deel uit van een badstad. Iedereen is hier van harte welkom. Knokke is niet elitair, maar wil wel kwalitatief zijn. En dat heeft ook te maken met wat je rond je ziet.”