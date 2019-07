Carles Puigdemont niet welkom in Europees Parlement

Carles Puigdemont is verkozen in het Europees Parlement, maar mag er zijn zetel niet opnemen. Foto: AFP

De Catalaanse politicus Carles Puigdemont is verkozen in het Europees Parlement, maar hij mag er zijn zetel niet opnemen. Dat heeft Europees parlementsvoorzitter Tajani beslist. De reden is dat Spanje de namen van de Catalaanse verkozenen niet officieel heeft doorgegeven. Vogens de advocaat van Puigdemont zullen duizenden Catalanen daarom de openingszitting morgen in Straatsburg verstoren.

De eerste zitting van het Europees Parlement morgen dreigt chaotisch te verlopen. Enkele duizenden Catalanen worden er verwacht aan de deuren van het parlementsgebouw in Straatsburg. Ze protesteren tegen de beslissing van parlementsvoorzitter Antonio Tajani om Carles Puigdemont en twee andere Catalaanse verkozenen niet toe te laten. Zij zijn alle drie wel verkozen, maar op de officiële lijst die de Spaanse overheid aan het Europees Parlement moest doorgeven, staan hun namen niet.

Twee van die drie Catalanen wonen in België, Puigdemont en zijn collega Toni Comin. “We hebben vrijdag een brief van de parlementsvoorzitter ontvangen met daarin zijn beslissing”, zegt hun Belgische advocaat Simon Bekaert. “Dat de Spaanse overheid hen zou boycotten is geen verrassing, maar we zijn erg ontgoocheld dat het Europees Parlement Spanje daarin is gevolgd. Zoiets ondergraaft de democratische legitimiteit van het Europees Parlement. Het is alsof in België de Kamervoorzitter zou beslissen om zijn politieke tegenstanders uit de Kamer te weren. We zijn al naar het Europees Hof van Justitie gestapt. We wachten nog op antwoord.”

Of Puigdemont en Comin desondanks toch naar Straatsburg gaan, kon Bekaert nog niet zeggen. “Sowieso zullen er enkele duizenden Catalanen komen om te protesteren”, zegt hij. “Zij pikken dit niet.”

De derde Catalaanse politicus om wie het gaat, is Oriol Junqueras. Hij is sowieso niet aanwezig op de zitting. Hij zit in een Spaanse cel, en het Spaanse Grondwettelijk Hof weigert om hem te laten vertrekken.