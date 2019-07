Bart De Wever: “Te veel onduidelijkheid op federaal vlak om al te starten met Vlaamse formatiegesprekken”

Omdat er federaal nog onduidelijkheid is, is het verstandig nog geen formele Vlaamse formatie op te starten in deze periode, zo stelt N-VA-voorzitter en Vlaams informateur Bart De Wever in een persbericht.

“Uit elk gesprek met iedere partij bleek hoe zwaar de federale toestand als een slagschaduw over de Vlaamse formatie hangt”, aldus De Wever in een mededeling na het N-VA-partijbestuur vanmorgen. “Elke partij wenst meer zekerheid over hoe de federale formatie verder kan verlopen in functie van het vertrouwen dat men moet stellen in een mogelijke Vlaamse coalitie.” De partij voegt daaraan toe: “Die duidelijkheid is echter nog geen stap dichterbij gekomen de afgelopen weken en dit bemoeilijkt de opdracht van de Vlaamse informateur.”

De federale informateurs Didier Reynders en Johan Vande Lanotte hebben deze morgen aangekondigd dat zij tot eind juli voortwerken. “Derhalve is het verstandig nog geen formele Vlaamse formatie op te starten in deze periode”, aldus nog N-VA. “De Vlaamse informateur zal de komende tijd zeker nog verder werken om inhoudelijk punten van convergentie uit te klaren.”

Liesbeth Homans

De huidige Vlaamse minister-president Geert Bourgeois (N-VA) neemt vandaag officieel ontslag om aan de slag te gaan op Europees niveau. Zijn partijgenote, Vlaams minister Liesbeth Homans, die vorige week met hartklachten in het ziekenhuis werd opgenomen, zou volgens VTM Nieuws vanochtend nog een extra onderzoek hebben ondergaan. Wellicht mag ze in de loop van de namiddag echter het ziekenhuis verlaten en zou ze morgen de eed kunnen afleggen bij de koning om Bourgeois officieel op te volgen. Homans wordt dan de eerste vrouwelijke Vlaamse minister-president.