OPROEP. Steeds meer jongeren tussen 15 en 18 op vrijwilligersreis met Bouworde

Deze zomer vertrekken 231 jongeren tussen 15 en 18 jaar oud op vrijwilligersreis met Bouworde vzw. Dat zijn er 34 meer dan in 2018. “We kunnen zeker van een trend spreken. Generatie Z is geëngageerd, kritisch en solidair”, zegt coördinator Wannes Victoor.

Deze zomer gaan 779 jongeren tussen 15 en 30 jaar met Bouworde vzw op vrijwilligersreis. Dat is een forse stijging van 10% tegenover de zomerperiode van 2018. Maar de sterkste stijging ziet de organisatie bij de jongste deelnemers. Daar is er sprake stijging van meer dan 17%. “We merken deze zomer een forse stijging in het aantal deelnemende jongeren binnen al onze deelwerkingen. Toch is de stijging het opvallendst bij onze jongste deelnemers, tussen 15 en 18 jaar oud. Dit jaar gaan 231 jongeren tussen 15 en 18 jaar oud als vrijwilliger aan de slag in 12 verschillende landen. Dat zijn er 34 meer dan in 2018.”

Trend of toeval?

“We mogen binnen deze leeftijdscategorie zeker en vast van een trend spreken”, zegt coördinator Wannes Victoor. Uit onze jaarcijfers blijkt dat het aantal deelnemers binnen deze werking sinds 2010 bijna verachtvoudigd is, het waren amper 30 vrijwilligers in 2010. Generatie Z is duidelijk geëngageerd, kritisch én solidair. De wereld is daarbij hun speel- en leerterrein.”

Projecten in eigen land steeds populairder

“Ook het aantal deelnemers aan projecten in België stijgt fors. Met 61 jongeren in 2019 t.o.v. 53 in 2018 is er sprake van een stijging van iets meer dan 15%. De sterke troef van de projecten in eigen land is volgens ons net hun interculturele karakter. Bij deze projecten vormen Vlaamse jongeren immers een team met internationale vrijwilligers en jonge vluchtelingen of gaan ze aan de slag in een opvangcentrum voor asielzoekers, waar ze andere gebruiken, religies, culturen van nabij ervaren.”, zegt Wannes Victoor.

Bent u of kent u iemand tussen de 15 en de 18 jaar die met Bouworde op vrijwilligersreis gaat? Laat het ons via mail weten op hier@reageren.be. Vergeet uw naam, adres en gsm-nummer niet te vermelden.