‘Met Vier in Bed’ bij Limburgers in Spanje

Voor de eerste keer dit seizoen trekt ‘Met Vier in Bed’ naar het buitenland. In Spanje bezoeken de B&B-uitbaters drie gastverblijven aan de Costa Blanca. De week wordt echter geopend door een B&B in het binnenland, Casa Jetizo van het Limburgse koppel Elly Roox (Lanaken) en Erik Claes (Genk) in Ontinyent.