David Goffin behoudt 23e plaats op ATP-ranking

De eerste tennisser die opschuift is de Brit Kyle Edmund, 30e (+1). Hij wordt gevolgd door de Amerikaan Taylor Fritz, die elf plaatsen winst boekt dankzij zijn eindzege in Eastbourne.

De top drie bestaat dus nog steeds uit de Serviër Novak Djokovic, de Spanjaard Rafael Nadal en de Zwitser Roger Federer.

Kimmer Coppejans stijgt verderop van de 146e naar de 144e plaats. Ruben Bemelmans blijft 171e. Arthur De Greef is 211e (+1), Steve Darcis 221e (+9).

Goffin, Bemelmans en Darcis werken maandag hun eersterondepartij af op Wimbledon. Goffin treft de Amerikaan Bradley Klahn (ATP 87). Bemelmans neemt het op tegen de Zwitser Stan Wawrinka (ATP 19) en Darcis ontmoet de Duitser Mischa Zverev (ATP 213).

30 minutes away from Day 1 at @Wimbledon ⏰



🇷🇸 Djokovic vs 🇩🇪 Kohlschreiber

🇬🇧 Edmund vs 🇪🇸 Munar

🇨🇿 Vesely vs 🇩🇪 Zverev

🇨🇭 Wawrinka vs 🇧🇪 Bemelmans

🇮🇹 Fabbiano vs 🇬🇷 Tsitsipas

🇿🇦 Anderson vs 🇫🇷 Herbert

🇫🇷 Humbert vs 🇫🇷 Monfils

🇨🇦 Auger-Aliassime vs 🇨🇦 Pospisil



Who wins today?