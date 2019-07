Zou Cardi B toch gekomen zijn? “Haar crew overnachtte in SunParks”

Lommel -

Zou headliner Cardi B opgetreden hebben op Vestiville? Het blijft een onbeantwoorde vraag. “Maar haar crew overnachtte hier in SunParks in Mol. Net zoals A$AP Rocky. Zelf is Cardi B niet tot in het vakantiepark geraakt. Ze maakte rechtsomkeer toen ze hoorde over de afgelasting”, zegt general manager Jean Jonkers van SunParks Mol.