Campenaerts bevestigt vermoedelijk vertrek bij Lotto-Soudal, Gilbert en Degenkolb nemen budget weg

Er zit een kleine paleisrevolutie aan te komen binnen het rennersbestand van Lotto-Soudal. Niet John Degenkolb of Philippe Gilbert maar John Degenkolb én Philippe Gilbert zijn onderweg naar het Belgische World Tourteam. Kind van de rekening is Victor Campenaerts voor wie onvoldoende budget overblijft. Campenaerts kreeg weliswaar een (tweede) voorstel maar ver onder zijn waarde. Als de ploeg nog bijkomend budget vindt, willen ze Campenaerts alsnog een beter voorstel doen.

Het nieuws omtrent Campenaerts, op vakantie naar Tenerife, werd ons intussen bevestigd. De zo goed als afgeronde gesprekken met Degenkolb en de zaak Gilbert die plots in een stroomversnelling kwam, hebben ervoor gezorgd dat er voor Campenaerts niet genoeg centen overblijven om diens contract te verlengen.

De huidige ontwikkeling is deels ook de schuld van de renner zelf. Campenaerts kreeg eerder dit seizoen een zeer goed voorstel voor een nieuw contract maar hij besloot af te wachten, temeer daar hij nog enkele andere interessante voorstellen op zak had. Net op het moment dat hij voor zichzelf had uitgemaakt bij Lotto-Soudal te blijven, besloot Benoot te vertrekken en kreeg de ploeg plots Degenkolb en Gilbert in het vizier, twee renners uit het duurdere segment van het peloton. Hierdoor zag het management zich genoodzaakt een nieuw voorstel te doen aan verminderde voorwaarden. De werelduurrecordhouder zou naar verluidt zwaar ontgoocheld gereageerd hebben op wat hem overkomt en beseft dat hij nu zelf op zoek moet naar een nieuwe werkgever, ook al omdat hij recent heeft gebroken met zijn manager Dries Smets.

Betekent dit nu ook dat de komst van Gilbert en Degenkolb naar Lotto-Soudal zo goed als rond is? Vermoedelijk wel al houden ze bij het Belgische team de lippen stijf op elkaar. Transfers mogen sowieso pas op 1 augustus aangekondigd worden.