Sterke explosie in Cyprus, getroffen door onbekend object

Cyprus is in de nacht van zondag op maandag getroffen door een sterke explosie. Er zijn aanwijzingen dat een projectiel is neergekomen in het noorden van het eiland. Er zijn geen berichten over gewonden, de oorzaak is vooralsnog niet bekend.

De explosie gebeurde in het noordelijke, Turkse deel van Cyprus, in het Besparmark-gebergte, aldus de Cypriotische staatsomroep RIK. De autoriteiten vermoeden een dronecrash of de impact van een projectiel of een raket, mogelijk uit Syrië.

“We kunnen niet exact zeggen wat de explosie heeft veroorzaakt”, aldus de Cypriotische minister van Defensie, Savvas Angelides, aan RIK.

“Het is niet iets afkomstig van ons grondgebied”, aldus Mustafa Akinci, leider van de Turkse Cyprioten, aan de Turks-Cypriotische zender BRT. Volgens hem kan het een gevolg zijn van de oorlog in Syrië.

Getuigen omschreven het geluid als “oorverdovend” en vertelden dat de schokgolf kon gevoeld worden op bijna alle plaatsen van het eiland. Cyprus is sinds 1974 verdeeld, al erkent enkel Turkije de Turkse Republiek Noord-Cyprus.