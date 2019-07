Nederland krijgt nieuwe H&M-primeur

De H&M Group kondigde in 2018 aan dat het met Afound een outletconcept zou lanceren. In de Zweedse steden Stockholm en Malmö werden er al twee winkels geopend en de eerste buitenlandse primeur is voor Nederland.

Afound biedt kleding aan tegen sterk gereduceerde prijzen (tot min zeventig procent), zowel uit de eigen groep (H&M, Monki, Other Stories, Arket, Cos en Weekday) als merken van externe partijen. Het concept werd vorig jaar met twee winkels en een webshop al gelanceerd in thuisbasis Zweden en nu komt de eerste stap naar het buitenland eraan.

Vanaf de herfst wordt de webshop ook beschikbaar in Nederland. Of er ook fysieke winkels komen, is nu nog niet duidelijk. “De uitbreiding naar Nederland maakt deel uit van een langetermijnstrategie met als ambitie om Afound in Europa uit te rollen”, klinkt het.

“De Nederlandse consument is een bewuste en slimme consument. En een consument waarvan we geloven dat die het concept dankzij de goede deals met open armen zal ontvangen”, zegt algemeen directeur Joanna Hummel.