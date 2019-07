Tim Finoulst en Bert Joris stellen 'Tender Machine' voor in Jenevermuseum

Hasselt-Centrum

Hasselt - Ook dit jaar organiseert het jenevermuseum een vijftal jazzconcerten. Tim Finoulst stelde met het derde concert zijn nieuwste CD voor: Tender Machine. De binnenkoer van het jenevermuseum zat dan ook aardig vol met fans van het genre.

Samen met Martijn Vanbuel op contrabas en Daniel Jonkers op drums vormt Tim Finoulst (gitaar) zijn Tim Finoulst Trio. Deze drie muzikanten hebben hun strepen in de Belgische en internationale jazzscene al verdiend, maar in deze line-up vinden ze de juiste muzikale ruimte voor hun individuele expressie. Ze laten zich niet alleen inspireren door jazz, maar ook door blues, folk en wereldmuziek. Voor de gelegenheid nodigden zij Bert Joris uit. Deze internationaal gewaardeerde Antwerpse trompettist studeerde aanvankelijke klassieke viool, maar nam daar snel de piano en de contrabas bij. Op 14-jarige leeftijd kiest hij uiteindelijk finaal voor de trompet. Gedurende de daaropvolgende jaren verdiept hij zich in de wereld van de jazz en in geen tijd groeit hij uit tot één van de absolute toppers uit de vaderlandse scene. Dankzij zijn warme toon en neus voor lyriek is hij één van de weinige jazzmuzikanten die je onmiddellijk kan herkennen. Iets wat enkel de groten gegeven is. 'Tender Machine' is het tweede album van het trio van de Limburgse gitarist Tim Finoulst, na hun debuutalbum ’Narrative’ uit 2016.