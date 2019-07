Een 15-jarige jongeman uit Keerbergen is overleden na de inname van xtc. De tiener was vorige week onwel geworden na het nemen van de drugs en werd opgenomen het ziekenhuis. Daar is hij nu bezweken.

De jongeman was begin vorige week met vrienden aan het rondhangen in het natuurdomein Hondsbossen in Sint-Katelijne-Waver. Nadat hij drugs had ingenomen, werd hij onwel.

Hij werd ...