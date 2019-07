Neos Bree sluit werkjaar af met zomerfeest

Bree - Donderdag 27 juni, op de schitterende locatie van de Pollismolen Bree, stond het voltallige bestuur van Neos Bree klaar om 73 leden te verwelkomen op het zomerfeest, de laatste activiteit van het voorbije werkjaar.

Na het aperitief heette voorzitter Louis Coonen allen van harte welkom. Neos sloot niet alleen het werkjaar 2018-2019 af maar nam ook afscheid van Albert Das als voorzitter. Na het voorgerecht werd Albert met een speldje als erevoorzitter van Neos gehuldigd. Hij was ruim 7 jaar voorzitter van Neos Bree. Christine sloot de plechtigheid af met een liedje waarmee ze Albert uitwuifde en het nieuwe bestuur verwelkomde. Na een daverend applaus dankte een emotionele erevoorzitter iedereen. Secretaris Guy stelde daarna het nieuwe bestuur voor. Dat Neos de wind in de zeilen heeft, is duidelijk want binnenkort sluit het honderdste lid aan. Ondervoorzitter Lou lichtte in een slotwoordje al een tipje van de sluier van het programma voor het werkjaar 2019-2020. De start wordt genomen op 30 augustus met een barbecue in het Mussenburghof.