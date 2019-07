Kenzo heeft al een nieuwe creatief directeur beet

Kenzo heeft aangekondigd dat het Felipe Oliveira Baptista heeft aangesteld als de nieuwe creatief directeur. Zo is er meteen opvolging voor Humberto Leon en Carol Lim die op 1 juli de deur achter zich dichttrekken bij het Parijse modelabel.

Midden juni raakte bekend dat het Amerikaanse ontwerpersduo Humberto Leon (44) en Carol Lim (44) het voor bekeken hield bij Kenzo. Het duo blies het label acht jaar lang nieuw leven in, maar wil zich nu opnieuw toespitsen op hun eigen, in 2002 opgerichte merk Opening Ceremony. Maar Kenzo moest duidelijk niet lang zoeken naar een opvolger.

Het maakt amper twee weken later bekend dat Felipe Oliveira Baptista het roer zal overnemen. De 44-jarige Portugese ontwerper is vooral bekend van zijn acht jaar bij Lacoste. Hij slaagde er in die tijd in de verkoopcijfers flink op te krikken, maar hield het er in mei 2018 voor bekeken. Voordien werkte hij onder meer bij Cerruti en Christophe Lemaire.

Kenzo, dat in de portefeuille zit van de luxegroep LVHM, werd in 1970 opgericht door de Japanse ontwerper Kenzo Takada. Van Baptista wordt verwacht dat hij het label een nieuwe impuls geeft en ook de omzet van jaarlijks zo’n 400 miljoen euro mag nog wat de hoogte in.