Okra-Beek brengt bezoek aan Agropolis in Geistingen

Beek

Bree - Donderdag 27 juni brachten 28 leden van Okra-Beek een bezoek aan Agropolis in Geistingen/Kinrooi. Agropolis noemt zich de 'broed- en kiemkamer' voor Agro-Innovatie.

De bezoekers kregen onder de leiding van bezieler Hubert Brouns een woordje uitleg over het ontstaan en de bedoeling van dit grote project. Boterakker, het 500 ha grindwinningsgebied, werd omgevormd tot waterrecreatie, een agrarische bedrijvenzone en ook tot incubator voor nieuwe landbouwvormen. Zo kwamen de bezoekers meer te weten over o.a. yacon, medicinale cannabis, insecten- en snoekbaarskweken. Ze mochten ook een kijkje nemen in twee bedrijven.

Pleunis Biochamp is een familiebedrijf met een bekende naam in de wereld van champignons- en paddestoelenkwekers. Het richt zich echter voornamelijk op de teelt van exotische paddestoelen zoals bijvoorbeeld Eryngii en Shii-take. Maar ook beukenzwam, Piopinno, Maitake behoren tot hun assortiment. Er wordt uitsluitend op biologische wijze geteeld.

Machine Coöperatie Agropolis, oftewel MCA, is een coöperatie van landbouwers die gezamenlijk machines aankopen, gebruiken en onderhouden.

Van de 28 leden, maakten 27 ook nog een fijne fietstocht van 50 km. Koffie of vinkenbier en taart kon natuurlijk niet ontbreken.