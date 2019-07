Spek met eieren bij de Lustige Bierdrinkers

Paal

Beringen - CV De Lustige Bierdrinkers organiseerde een tweedaagse frühshoppen met spek en eieren.

Voor het 2de jaar op rij hadden de Lustige Bierdrinkers hun gasfornuizen aan The Tower opgesteld voor hun frühshoppen. Het grote voordeel van een tweedaagse is dat men de 170 gasten rustig kon ontvangen, het spek kon laten kesteren in de pan en de eieren klutsen tot een mooi spiegelei. Alles opgediend met een bordje brood. Wel de eters waren zeer tevreden want het was ne goeie broai spek! Maar ook aan de vegetariërs en zij die een gewoon ontbijt wilde was er gedacht. En het bestuur van de carnavalsvereniging konden, doordat het over 2dagen verspreid was met de mensen een babbelke doen. AC