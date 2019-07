Verrassing: Meghan Markle duikt op bij honkbalwedstrijd

Meghan Markle is nog steeds met moederschapsverlof, maar voor haar landgenoten van de baseballploegen Boston Red Sox en de New York Yankees maakt ze duidelijk graag een uitzondering. Samen met Harry woonde ze een wedstrijd van hen bij in Londen.

Om baseball populairder te maken buiten de VS, stond vrijdag een wedstrijd tussen de Boston Red Sox en de New York Yankees op het programma in Londen Stadium. De meeste aandacht ging echter niet naar de baseballspelers, maar wel naar Meghan Markle die samen met prins Harry een verrassingsbezoek bracht aan de wedstrijd.

Dat was vooral opvallend omdat Meghan eigenlijk nog steeds met moederschapsverlof is na de geboorte van baby Archie. Maar ook daar hadden beide ploegen aan gedacht. Van de Yankees kreeg ze een honkbaltruitje voor haar zoon en van de Red Sox een rompertje. Het koppel ging ook uitgebreid op de foto met de spelers.