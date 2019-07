OPROEP. Hevige bosbrand in Turkse badplaats: Belgische hotelgasten geëvacueerd

Gisterenavond brak een hevige brand uit rondom hotel Club Marvy Özdere, nabij de Turkse badplaats Kusadasi. Volgens enkele getuigen zou het hotel dat op een heuvel ligt, omsingeld zijn door een bosbrand. Zo’n 900 hotelgasten, waarvan tientallen Belgen, zijn geëvacueerd. Dat bevestigt Thomas Cook.

De Belg Jean-François, die samen met zijn moeder, vrouw en twee kinderen in het hotel verbleef, zag de brand gisteren escaleren. “Tijdens een openluchtconcert bij raakte de menigte plots in paniek. Ik kon de vlammen op de heuvel naar beneden zien komen, in de richting van het hotel. Ik kon de hitte van de vlammen voelen, het was indrukwekkend”, vertelt hij aan RTL Info. “Ik ging mijn moeder halen die in haar kamer sliep en niet wakker was geworden. Om tot bij haar te geraken, was ik 50, 100 meter van de vlammen verwijderd. Toen de vlammen net boven het hotel kwamen, zag ik mensen in het water springen.“

De brand bereikte het complex niet, maar alle gasten werden met de bus geëvacueerd en naar omringende hotels op enkele kilometers afstand gebracht. “Wij hebben samen met Neckermann 127 reizigers ter plaatse, die zijn allemaal veilig geëvacueerd en zitten tijdelijk in verschillende omringende hotels. Er zijn geen gewonden”, klinkt het bij reisbureau Thomas Cook. “Om de situatie nauw op te volgen hebben we twee medewerkers ter plaatse gestuurd. We houden contact met onze klanten en houden de situatie nauw in de gaten.”

