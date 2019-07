Een gekke nacht van meer dan drie miljard: supersterren zorgen voor heisa in NBA en verdienen er nog dik aan ook

Wanneer de zomer écht begint op 1 juli, is het altijd uitkijken naar de aankondiging van een aantal voetbaltransfers. Maar in de nacht van 30 juni op 1 juli barst steeds de gekte los in de NBA. Vanaf dan mogen teams namelijk weer gaan ruilen of vrij spelers tekenen. En dat leverde van deze zondag op maandag heel wat heisa op.

In de NBA wordt er bijna niet gewerkt met transfersommen, zoals we dat kennen uit het voetbal. Er is sprake van ruildeals, waarbij twee of meerdere spelers van teams veranderen en de salarissen van hen tot op een bepaalde hoogte gelijk moeten zijn. Er worden ook vaak ‘draft picks’ toegevoegd om een deal te beklinken. Een andere manier om een speler in huis te halen, is eentje waarvan zijn contract afliep als ‘free agent’ te overtuigen.

Een van die mannen was Kevin Durant, die 31 miljoen dollar bij Golden State liet liggen om zijn opties open te houden. ‘KD’ koos enigszins verrassend voor de Brooklyn Nets. Zijn nieuw contract? Eentje van vier jaar ter waarde van 164 miljoen dollar (145 miljoen euro). Durant krijgt bij de Nets het gezelschap van een andere superster: Kyrie Irving. Die verlaat Boston voor een vierjarig contract van 141 miljoen. Ook de atletische center DeAndre Jordan gaat voor vier jaar naar Brooklyn en zal er in die periode 40 miljoen verdienen.

Dat Durant en Irving richting Brooklyn trekken, is een serieuze streep (zeg maar: een ramp) voor de New York Knicks. Die hadden na jaren van middelmatigheid en het missen van sterspelers eindelijk nog eens gehoopt om raak te schieten. De Knicks wilden echter geen topcontract geven aan Durant omdat die sukkelt met een zware blessure en vissen dus, opnieuw, achter het net.

The Knicks and owner Jim Dolan were not prepared to offer Kevin Durant a full max contract due to concerns over his recovery from the Achilles injury, league sources tell me and @wojespn. Knicks officials are in Los Angeles tonight, meeting with free agents such as Julius Randle. — Ramona Shelburne (@ramonashelburne) 30 juni 2019

De supporters van de Knicks leefden op goede hoop door de komst van toptalent RJ Barrett, maar moeten het dus met minder stellen. De club uit de Big Apple haalde wel verschillende nieuwe spelers in huis. De belangrijkste is Julius Randle, die voor drie jaar en 63 miljoen tekende in New York. Bobby Portis tekende voor twee jaar en 31 miljoen, Taj Gibson voor twee jaar en 20 miljoen, en Reggie Bullock voor twee jaar en 21 miljoen.

Warriors reageren

Geen Durant meer in Golden State, maar de Warriors reageerden meteen met twee opmerkelijke deals van eigen makelij. Klay Thompson blijft in Californië met een vijfjarig contract ter waarde van 190 miljoen dollar (167 miljoen euro). Daarnaast haalden de Warriors All-Star D’Angelo Russell in huis, die de Nets vorig seizoen naar de play-offs leidde. Russell tekent voor vier jaar en 117 miljoen. Veteraan Andre Iguodala, in 2015 nog Finals MVP, is kind van de rekening en trekt naar Memphis.

D-Lo is a Warrior. Wow.



Golden State has acquired D'Angelo Russell in a sign-and-trade deal worth $117M over 4 years, per @wojespn pic.twitter.com/TVuVLkDd2a — Bleacher Report (@BleacherReport) 1 juli 2019

En dat waren niet de enige gigantische contracten die vannacht werden uitgedeeld. Zo besloot Dallas om een vijfjarig contract van 158 miljoen te geven aan Kristaps Porzingis, die in februari was overgekomen van New York. Philadelphia gaf er eentje van vijf jaar en 180 miljoen aan Tobias Harris, Denver eentje van vijf jaar en 170 miljoen aan Jamal Murray.

Boston zag na Kyrie Irving ook Al Horford vertrekken. De veteraan tekent voor vier jaar en 109 miljoen bij Philadelphia. De Sixers stuurden intussen Jimmy Butler naar Miami voor Josh Richardson. Milwaukee bracht Khris Middelton terug met een vijfjarig contract van 178 miljoen. Sacramento gaf een vierjarig contract van 85 miljoen aan Harrison Barnes. Hetzelfde contract werd door Indiana uitgedeeld aan Malcolm Brogdon. Bojan Bogdanovic kreeg er eentje van vier jaar en 73 miljoen van Utah.

As of now, the only players to ever sign for more than Middleton's $178M deal are Russell Westbrook (5 yrs/$206.8M) and Stephen Curry (5 yrs/$201.2M).



Middleton was the 39th overall pick in the 2012 NBA Draft, making this the largest contract for a 2nd-round pick in NBA history. https://t.co/KKJgAaxQ86 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 30 juni 2019

Drie miljard

Er werden daarnaast nog een serieus aantal ‘kleinere contracten’ uitgedeeld. Zoals voormalig MVP Derrick Rose die voor twee jaar en 15 miljoen naar Detroit verhuist en Patrick ‘Pitbull’ Beverley die voor drie jaar en 40 miljoen bij de LA Clippers blijft.

Daardoor staat het totaal van de uitgedeelde nieuwe contract na één dag/nacht in NBA Free Agency op ruim drie miljard dollar. Stevig...