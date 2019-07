Gedaan met de hitte: meer wolken en iets lagere maximumtemperaturen

Het blijft maandag droog met opklaringen, al zijn er in de loop van de voormiddag wel meer wolkenvelden. Over het zuiden vallen eerst nog enkele buien, lokaal met onweer. De maxima dalen verder en schommelen tussen 19 graden aan zee en 24 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen. Dat voorspelt het KMI.

In de nacht van maandag op dinsdag is het wisselend tot zwaarbewolkt, vooral ten noorden van Samber en Maas. Het blijft droog. De minima schommelen tussen 9 graden op de Hoge Venen en 16 graden aan zee.

Ook dinsdag blijft het meestal droog met afwisselend opklaringen en soms ook vrij veel wolkenvelden. De maxima schommelen rond 22 graden in het centrum van het land. Aan zee is het met 19 graden koeler. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen.

De volgende dagen blijven we hetzelfde weer krijgen: op woensdag zonnig en droog met maxima tussen 19 graden aan de kust en 24 graden in Belgisch Lotharingen. Idem voor donderdag, al zijn dan enkele hoge wolkenvelden mogelijk. De maxima schommelen tussen 19 graden aan zee en 25 graden in het zuidoosten. Hoewel we op vrijdag nog iets meer wolkenvelden krijgen, blijft het wel droog. De maxima doen er een schepje bovenop: 21 graden aan de kust en 26 graden in het binnenland.