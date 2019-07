Luis Alvarez (53) zocht naar overlevenden na de aanslagen van 9/11, maar kreeg zo kanker

“Jullie hebben me naar hier doen komen, een dag voor mijn 69ste chemokuur, en ik ga ervoor zorgen dat jullie nooit vergeten om te zorgen voor de 9/11-hulpverleners.” Luis Alvarez (53) kreeg iedereen stil toen hij vorige maand in het Amerikaanse congres kwam getuigen over zijn niet te winnen strijd tegen kanker. Zijn ziekte was een gevolg van zijn werk tussen de ruïnes van het vernielde World Trade Center in New York. Dit weekend overleed hij. Maar zoals hij zijn er nog velen, was zijn boodschap. Nog 12.500 anderen, meer bepaald.