Lady Gaga heeft de debuterende Antwerpse juwelenontwerper Dries Criel (26) onbetaalbare publiciteit bezorgd. De Amerikaanse popster draagt al enkele dagen een ring uit zijn collectie, ter waarde van 3.750 euro, en toonde die ostentatief op een massa-evenement in New York.

Het juweel is handgemaakt in Antwerpen en 18-karaats goud, bezet met bruine diamant. Maar hoe komt een Belgisch ontwerp om de vinger van Lady Gaga? Via haar stylist, de Belg Tom Eerebout, die vroeger ...