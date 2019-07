Niet Max Verstappen maar laatste van de race verkozen tot 'Driver of The Day'

Het resultaat waarop Robert Kubica als 'Driver of The Day' te zien is Foto: F1

Opmerkelijke uitslag tijdens de verkiezing van 'Driver of the Day' die tijdens iedere F1-race plaatsvindt. Niet Max Verstappen, die na een spectaculaire inhaalrace alsnog de GP van Oostenrijk won, maar wel Robert Kubica werd gisteren verkozen tot 'Driver of The Day'.

'Robert wie ... ?' horen we u inderdaad denken. Robert Kubica, de Williams F1-piloot die op maar liefst drie ronden van Max Verstappen als allerlaatste over de finish kwam.

De Pool maakte na zijn spectaculaire rallycrash in 2011, waarbij hij bijna een hand verloor, dit jaar zijn F1-comeback maar kon dit seizoen nog niet echt tonen dat hij zijn racezitje in de Formule 1 verdient.

Samen met teamgenoot George Russell rijdt hij troosteloos rond in de erg trage Williams F1-bolide. Bovendien wordt de Pool bijna constant geklopt door zijn teamgenoot die dit jaar debuteert in de F1, wat het voor Kubica nog pijnlijker maakt.

In Oostenrijk moeten de F1-fans er de humor wel van ingezien hebben en verkozen ze hem tot 'Driver of The Day', een titel die normaal gaat naar een rijder die een ijzersterke prestatie heeft neergezet.

Al zijn er ook enkele andere mogelijke pistes. Mogelijk werd de verkiezing gehackt, ofwel werd er ergens op het internet een oproep gelanceerd om massaal op Robert Kubica te stemmen.

Ook de Formule 1 zelf stond gisteren blijkbaar met het schaamrood op de wangen en wist niet goed wat ze met de situatie moest aanvangen. Normaal volgt meteen na het vallen van de finishvlag de bekendmaking van 'Driver of The Day'. Op het tv-scherm werd er echter niets getoond en ook op de sociale media van de F1 volgde geen bekendmaking.

Enkel op de verkiezingspagina op de F1-website is terug te vinden dat Robert Kubica verkozen is tot 'Driver of The Day' en dat roept bij heel wat mensen toch wel vraagtekens op ...

Wrong driver of the day? pic.twitter.com/beRWUY4Oav — Dave ja vu (@CDM0202) June 30, 2019

Sky and F1 trying to ignore the fact that Kubica got driver of the day... #WTF1 @MattyWTF1 pic.twitter.com/pb9E5iXdgH — Eddie (@EddieYesNo17) June 30, 2019

It appears that those who voted for 'Driver of the Day' expressed their collective sense of humor, nominating Robert Kubica - who was lapped three times in the Austrian GP - as their number one driver! ?? pic.twitter.com/MZQbvvxR2L — F1i (@F1icom) June 30, 2019

“ #F1DriveroftheDay is Robert Kubica”

Did we miss something amazing happening at the back of the grid? And why have they not announced it on tv? Is it because it’s Robert? #Formula1 #AustrianGP — Stuart McNally (@stuart_mcn) June 30, 2019

