Spanje neemt revanche op Duitsland en pakt vijfde Europese titel bij de beloften

Spanje heeft zich zondagavond tot Europees kampioen voetbal bij de beloften gekroond. De Spaanse U21 - in de groepsfase nog tegenstander van de Belgen - klopte in de finale Duitsland met 2-1. Daarmee pakt de Spaanse selectie revanche voor de verloren EK-finale tegen Duitsland twee jaar geleden. Voor Spanje is het al de vijfde Europese titel bij de beloften. Daarmee evenaren ze het record van Italië.

De eerste kans van de match was al meteen raak: Fabian Ruiz scoorde na zeven minuten met een krachtig afstandsschot. Duitsland voerde de druk op, maar kwam voor de rust niet tot grote kansen.

Na de pauze kwamen de Duitsers wel in de buurt van de Spaanse keeper Sivera, maar die hield stand. Tegen de gang van het spel in verdubbelden de Spanjaarden hun voorsprong halfweg de tweede helft. Op de counter profiteerde Olmo van niet al te doortastend optreden van de Duitse keeper Nübel. Match gespeeld, zo leek. Tot Nadiem Amiri via het hoofd van Vallejo in de 87e minuut de aansluitingstreffer lukte. De Spanjaarden bibberden zich naar het laatste fluitsignaal en haalden onder leiding van sterspeler Dani Ceballos toch de Europese titel binnen.

Nipte zege tegen België

Na een slechte start zijn de Spanjaarden in het toernooi gegroeid. Na een 3-1 nederlaag tegen Italië, balanceerden ze tegen België op de rand van de uitschakeling. Pas in de 89e minuut werd tegen de jonge Duivels een 2-1 zege afgedwongen. Daarna volgde nog een 5-0 overwinning tegen Polen en in de halve finales werd Frankrijk met 4-1 overklast.

Foto: Photo News

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE