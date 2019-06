Zondagavond heeft omstreeks 21.30 uur een schietpartij de bewoners van de wijk Nieuw Texas in Genk opgeschrikt.

Volgens buurtbewoners is er een conflict ontstaan tijdens de verkoop van een motor. Een voertuig met Franse nummerplaat werd in de omgeving opgemerkt. Of de wagen iets te maken heeft met de schietpartij ...