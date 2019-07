Het duurde tot 20 uur ’s avonds eer het officieel was, maar Max Verstappen (21) heeft de GP van Oostenrijk gewonnen. Zijn zesde en ook zijn mooiste, want hij moest op de piste Norris, Raikkonen, Vettel, Bottas en uiteindelijk ook Leclerc inhalen. Magistraal, en meteen maakte Verstappen komaf met de speculaties over zijn vertrek bij Red Bull: als de geruchten kloppen, kan Verstappen zijn opstapclausules niet meer gebruiken.