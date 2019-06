De Belgian Cats hebben zich zondagavond niet rechtstreeks kunnen kwalificeren voor de kwartfinales van het EK basketbal in Servië. De Cats gingen in hun laatste groepsduel na een felbevochten thriller tegen het gastland onderuit met 70-66 en moeten dinsdag een barragewedstrijd tegen Slovenië - de derde uit groep C - spelen voor een plaats in de kwartfinales.