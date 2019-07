Jelle Geens verraste vriend en vijand met een zege in een manche van de ITU World Series in Montreal, het hoogste niveau van de sport. De 26-jarige triatleet uit Zolder klopte zijn trainingsmaatje en drievoudig wereldkampioen Mario Mola in de sprint. “Eindelijk werpt die noeste trainingsarbeid vruchten af”, aldus een dolgelukkige Geens.