De vaudeville van Vestiville: “Het heeft nog lang geduurd voor het misliep”

Lommel -

Maandenlang promootten de Nederlandse organisatoren Ravuth en Aymira Ty en de Britse boekingsagent Nik Chawda het afgelaste Vestiville in Lommel met flitsende foto’s en filmpjes op sociale media. Ravuth Ty blijft aangehouden in een onderzoek naar fraude, misbruik van vertrouwen en valsheid in geschrifte. Zijn zus en zakenpartner verschijnen later nog voor de onderzoeksrechter. “Vroeg of laat moest dit wel gebeuren”, zegt een gedupeerde uit het verleden. “Maar het heeft nog lang geduurd”. Een verhaal over een Cambodjaanse betaalapp, onbestaande sponsors, gekunstelde websites en een geldschieter uit de casinowereld.