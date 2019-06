Hasselt heeft een klimaatactieplan klaar om hittestress in de stad te milderen. “We nemen concrete maatregelen en gaan de Hasselaren die gevoelig zijn voor energiearmoede bijspringen”, zegt schepen Joost Venken (RoodGroen+).

In 2016 bedroeg de CO2-uitstoot in Hasselt 406.187 ton voor alle sectoren samen, een daling met 16 procent ten opzichte van 2011. “Daarmee doen we het flink beter dan het Vlaamse gemiddelde”, zegt schepen ...