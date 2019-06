Bij de politie zijn vrijdagavond laat twee meldingen van inbraken binnengekomen. De dieven waren via een raam een huis in de Horpmaalstraat binnengeraakt. Op het eerste gezicht leek daar niets te zijn verdwenen. Even later, rond 23 uur, werden in de Opheersstraat inbrekers op heterdaad betrapt. Ze vluchtten weg in een auto. Ook daar werd geen buit gemaakt.