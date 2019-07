Vandaag communiceert de stad Tongeren of Patrick Dewael als Kamervoorzitter wel burgemeester van Tongeren kan blijven. “Wettelijk is er geen probleem, maar er zou een probleem kunnen zijn met het Kamerreglement. We zoeken het juridisch uit.” Als de twee mandaten niet te verenigen zijn, wordt An Christiaens waarnemend burgemeester zolang Dewael de Kamer voorzit.