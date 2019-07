BRUSSELJan Busselen, parlementslid voor de PVDA in Brussel, heeft via Facebook zijn verbazing en ongenoegen laten blijken over zijn loonbriefje. “Ik kreeg mijn loon voor de maanden juni en juli al gestort, samen goed voor ruim 14.000 euro. En dat zonder ook maar iets gedaan te hebben. Dat is echt niet normaal.”