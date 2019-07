In New York bij de machtigste Belgische vrouw

Ze had eigenlijk operazangeres willen worden. Maar vandaag is de Tongerse Michèle Coninsx een van de machtigste Belgen ter wereld, als VN-topvrouw verantwoordelijk voor terrorismebestrijding. “Hoe dat voelt? Als een hardwerkende vrouw die elke dag weer haar best moet doen”, lacht ze.