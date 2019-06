Zaterdagochtend is bij de politie een inbraak in een huis op de Elfde Novemberwal gemeld. De indringers maakten juwelen en geld bij. Enkele uren eerder, rond 23 uur vrijdagavond, was in de Merestraat in Widooie, al een inbraak vastgesteld. Ook daar zijn geld en juwelen weg.