Zege van sensationele Verstappen onderzocht: “Als dit niet mag, blijf ik beter thuis”

Een sensationele Max Verstappen heeft de GP van Oostenrijk gewonnen. Vanop de tweede startplek viel de Maaseikenaar door een slechte start terug naar de zevende plaats, maar daarna was hij de snelste man op de baan. Hij haalde Lando Norris, Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel, Valtteri Bottas en Charles Leclerc allemaal op de piste in en won voor een oranje mensenzee. Om 18 uur moet hij zich wel nog verantwoorden bij de stewards.

De laatste actie op Leclerc was op of over het randje en werd onderzocht door de stewards. Ferrari zal zeker een straf eisen. “Ik hield de buitenkant en hij had een wagenruimte plaats moeten, net zoals ...