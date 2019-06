Sigaret zorgt voor brand op terras van appartement

Bilzen -

Even werd gevreesd dat het appartementsblok aan de Waterstraat in brand stond. Een hevige rookontwikkeling die zondagmiddag tegen het middaguur werd opgemerkt door de buren liet de bewoners meteen alarm slaan. Uiteindelijk bleek het te gaan om een smeulende sigaret die in de asbak was achtergebleven en zich meester maakte over de terrastafel. De brandweer rukte uit en kon de situatie meteen veilig stellen.