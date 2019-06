De herintroductie van het bont dikkopje in het Engelse Rockingham Forest lijkt een succes. Eind mei vorig jaar werden in het zuiden van België enkele vlinders gevangen en naar Engeland gebracht. “Er zijn nu hiervan nakomelingen gevonden”, zegt INBO’er en vlinderspecialist Dirk Maes.

Sinds 1976 was het bont dikkopje (chequered skipper in het Engels) in het oosten van Engeland uitgestorven. De enige mogelijkheid - gezien de afstand - om het vlindertje terug in Engeland te krijgen was ...