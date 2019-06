Maverick Vinales haalt het voor Marquez in MotoGP in Nederland

De Spanjaard Maverick Vinales (Yamaha) heeft zondag de Grote Prijs motorsport van Nederland in de MotoGP-klasse op zijn naam geschreven. Op het circuit van Assen hield hij in de achtste WK-manche zijn landgenoot Marc Marquez (Honda) en de vanop de pole vertrokken Fransman Fabio Quartararo (Yamaha) achter zich.

Aan de meet had Vinales bijna vijf seconden voorsprong op WK-leider Marquez. De 24-jarige Vinales boekte zijn eerste zege van het seizoen, de zesde in zijn carrière in de MotoGp.

In de WK-stand vergroot vijfvoudig wereldkampioen Marc Marquez (160 punten) zijn voorsprong op de Italiaanse Ducati-rijder Andrea Dovizioso (116), die zondag vierde werd.

Augusto Fernandez profiteert van opgaves en pakt zege in Moto2

Foto: REUTERS

De Spanjaard Augusto Fernandez (Kalex) heeft zondag in Assen de Grote Prijs motorsport van Nederland in de Moto2-categorie gewonnen. De achtste manche stond bol van de valpartijen. Ook de Spanjaard Alex Marquez (Kalex) kwam ten val, hij moet de leiding in de WK-stand afstaan aan de Zwitser Thomas Lüthi (Kalex).Het is de eerste Moto2-zege in de carrière van de 21-jarige Fernandez. Hij haalde het voor de Zuid-Afrikaan Brad Binder (KTM) en de Italiaan Luca Marini (Kalex).

Alex Marquez, de jongere broer van vijfvoudig MotoGP-kampioen Marc Marquez, streed in het slot om de eerste plaats met de Italiaan Lorenzo Baldassari. Beiden kwamen ten val. In totaal vielen elf rijders op het snel en technisch circuit.

In de stand leidt Thomas Lüthi, zondag vierde, nu met zes punten voorsprong op Marquez.