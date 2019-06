Op de Drievekkenweg in Waterloos is een patrouille van de politie zondag even voor 1 uur 's ochtends door een bewoonster aangesproken. De vrouw had bij haar thuiskomst in de weide langs haar huis twee mannen opgemerkt. De personen vluchtten meteen weg. Drie ploegen van de politie zochten in de buurt nog naar sporen maar vonden niets.