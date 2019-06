De politie is zondag rond 2.15 uur opgeroepen voor een diefstal op de Borglaan in Neeroeteren. Een vrouw meldde dat haar gsm was gestolen. Via de app Find My Iphone werd de gsm achter de partytent gevonden. De bankkaarten en dergelijke staken nog steeds bij de gsm. de gsm met inhoud werd aan eigenares terug bezorgd.